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Fatih Terim, Kasımpaşa maçı 11'ini belirledi

Yarın 20:30'da Kasımpaşa ile TT Stadı'nda 3 puan mücadelesi verecek olan Galatasaray'da ilk 11 hemen hemen belli oldu.

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TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan ve 3 hafta sonra galibiyetle tanışan Galatasaray, yarın TT Stadı’nda Kasımpaşa’yla karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, sarı kırmızılılarda yeni transferlerin bu maçta sahne alacak olması taraftarları bir hayli heyecanlandırıyor.

SERİ YOK BELHANDA VAR

Lemina, Falcao, N’Zonzi, Andone, hatta forma şansı verilirse Okan Kocuk gibi futbolcuların oynama ihtimallerinin yüksek olması tribünlerde boş koltuk kalmayacağının sinyallerini verirken, kadroya katılan yıldız oyunculardan Seri’nin cezasının devam etmesi Fatih Terim’in orta saha hattını Lemina – N’Zonzi – Belhanda hattıyla kurgulayacağını gösteriyor. Milli takımda iyi bir performans ortaya koyan Ryan Babel ve taraftarların sevgilisi olan Feghouli’nin Kasımpaşa karşısında kesin olarak ilk 11’de yer alması beklenirken, Galatasaray’ın ileride yıldız golcü Falcao’yla dişli rakibini devirmeye çalışacağı bildirildi.

İşte Fatih Terim’in Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11’i…

Muslera

Mariano

Luyindama

Marcao

Nagatomo

N’Zonzi

Lemina

Feghouli

Belhanda

Babel

Falcao

Kara´dan kaçamadılar

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