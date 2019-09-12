27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7605
  • 6,351
  • 276.673
  • 102312
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim, Kasımpaşa maçında Radamel Falcao'yu ilk 11'de sahaya sürecek

G.Saray’ın dünyaca ünlü forveti Falcao, “Kasımpaşa maçında oynamak isterim. Ama tabii ki son karar hocamızın” demişti. İmparator, onun ismini ilk 11’e yazdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

transfer sezonu boyunca Galatasaraylılar, Radamel Falcao’nun gelmesini bekledi. Sonunda beklenen kavuşma yaşandı. Sarı-Kırmızılılar’ın, Kolombiyalı forveti Türk Telekom Stadı’nda görme hayalleri de yarın gerçekleşecek. Tecrübeli golcü, “Kendimi tamamen hazır hissediyorum. Herhangi bir fiziksel sorunum yok. Monaco’da idmanlara çıkıyordum. Aynı şekilde burada da antrenmanlara katıldım. Oynayabilecek durumdayım ama son kararı tabii ki hocamız verecektir” açıklamasında bulunmuştu.

SAHAYA ÇIKACAĞINI SÖYLEDİ

Yarın Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Radamel Falcao, ilk 11’de olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncusuyla konuştu ve onu ilk 11’de sahaya süreceğini söyledi. Yarınki mücadelede Galatasaraylı taraftarların da Falcao için özel koreografiler yapacağı öğrenildi. Sadece oyuncuyu havalimanında karşılamaya 25 bin taraftar gitmişti. Türk Telekom Stadı’nın yarın tıklım tıklım olması bekleniyor. Falcao’nun taraftarla buluşması görkemli olacak.

BU RESMEN BİR ÇILGINLIK

Öte yandan Falcao, ülkesi Kolombiya’da da manşetlerden inmiyor. 33 yaşındaki futbolcunun formasının kısa sürede satış rekorları kırdığı ve taraftarların onu çok sevdiği aktarıldı. Ayrıca çok sayıda Falcao formalı taraftarların fotoğrafları da paylaşıldı. İspanya’dan Marca Gazetesi de Galatasaray’ın bir ‘Falcao rüyası’ yaşadığını yazdı. Deneyimli yıldızla beraber Galatasaray’ın hem ekonomik olarak hem de taraftar kitlesi açısından olumlu etkilendiği dile getirildi. Falcao’ya övgüler dizildi.

(Akşam)

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Öğrenciye 548 TL maaş

Öğrenciye 548 TL maaş

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor: PKK paçavraları tek tek indirildi

Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor: PKK paçavraları tek tek indirildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Görüntüler gerçeği oraya çıkardı, tutuklandı!

Görüntüler gerçeği oraya çıkardı, tutuklandı!

Narkotik arama köpekleri yerini arılara bırakıyor

Narkotik arama köpekleri yerini arılara bırakıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

İşte dünyanın en güçlü 'Ferrari'si

İşte dünyanın en güçlü 'Ferrari'si

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA