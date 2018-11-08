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Fatih Terim, Kayserispor maçında Sinan Gümüş'ü mecbur olarak yine oynatacak!

Spor Toto Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan ve hafta içi Şampiyonlar Ligi mesaisinde Schalke 04 deplasmanından da 2-0'lık mağlubiyetle dönen Galatasaray'da tek hedef Kayserispor maçından galibiyet alabilmek.

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Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Schalke deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile dönen Galatasaray'da tüm gözler Kayserispor mücadelesine çevrildi. 

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden sarı kırmızılılar Kayseri deplasmanından galibiyet ile dönerek milli takım arasına moralli girmek istiyor. 

Öte yandan sarı kırmızılılarda Emre Akbaba, Nagatomo ve Fernando'nun tedavileri devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle Kayserispor karşısında zorunlu olarak kadroda değişiklik yapacak.

Forvet mevkiinde ise Eren Derdiyok'un durumuna göre ileri uçta yine Sinan Gümüş'ün oynaması bekleniyor.

(Bein Sports)

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