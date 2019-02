Fatih Terim: Küçük başarılarla yetinmemek lazım

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında ilk maçta 2-1'lik skorla boyun eğdiği Benfica'ya konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta dezavantajlı bir skor aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Rakiple sahanın her yerinde mücadele etmek ve her yerinde aynı performansı göstermek gerekiyor. Dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. İlk maçta topun kontrolü bizdeydi. Topu geri kazanma süremiz çok değerli, 7 saniye gibi bir süre. Fiziksel verilere baktığımızda Benfica bizden daha çok mücadele etmiş gibi gözüküyor ama hatırladığım kadarıyla da organize bir atakla da üstümüze gelmediler. Oyunun tamamında bizden daha çok ayakta kaldılar." dedi.

"Her zaman kazanmak için elinden geleni yaparız"

Sahanın her yerinde ilk maça oranla daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Fatih Terim, şöyle devam etti: "Sonuçta artık bir maç daha var diyemiyoruz. Benfica her şeyiyle çok iyi bir takım ama Galatasaray her zaman kazanmak için elinden geleni yapar. Benfica'da bir çok önemli oyuncu var, 1 tane değil. Yaş ortalaması düşük ve yetenekli bir takım. Şampiyonlar Ligi'nden de talihsizce elendiğini söyleyebiliriz. Felix takımın en iyi oyuncularından biri. Seferovic belki 3 ay öncesinde olmasa da şimdi en iyilerden."

"Favori Benfica görünüyor ama..."

Benfica'nın hangi 11'le sahaya çıkacağının kendileri için pek önemli olmadığını söyleyen Terim, "Önemli olan bizim ne yapacağımız, Galatasaray'ın ne yapacağı. Biz, Benfica'yı oyuncularımıza anlattık. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki Benfica'da hangi oyuncu değişirse değişsin çok da bir şey değişmez. Benfica 2-1 gibi avantajla sahaya çıkacak. 1-0 da bize yetmiyor, çok kolay bir şey değil. Kadrosu daha derin olan daha avantajlı oluyor. Bizim UEFA'dan yediğimiz cezalar sebebiyle kadromuz kısıtlıydı, şimdi daha da kısıtlı. Maçın favorisi Benfica görünüyor ama bizim de kaybedecek çok bir şey yok. Kazanırsak yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

"Küçük başarılarla yetinmemek lazım"

Terim, "Ülke futbolu olarak geriye mi gidiyoruz?" şeklindeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Başarının en büyük sırrı istikrardır. Kendi içimizde yaptığımız mücadeleyi Avrupalılar'a karşı yaparsak daha başarılı oluruz. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerini almak lazım. Zaman zaman ülkelerde sıkıntılar olabiliyor ama bizimki çok uzun sürüyor. Hep birlikte toplanarak bunu çözmemiz lazım. Ölçmediğiniz bir şeyi değiştiremezsiniz. Oturalım, ölçelim, bakalım, sonra da ne oluyor görelim.