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Spor

Fatih Terim kulübede çılgına döndü! O anlar kameralara yansıdı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında Fatih Terim'in başında olduğu Al Shabab sahasında şampiyonluğunu ilan eden Al Ittihad'ı konuk etti. Maçı konuk ekip 3-2'lik skorla kazanırken deneyimli teknik direktör Fatih Terim yedek kulübesinde sinirlerine hakim olmadı. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Fatih Terim kulübede çılgına döndü! O anlar kameralara yansıdı
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Suudi Arabistan'da şampiyonluğunu ilan eden Al Ittihad, 33. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'a konuk oldu.

Diaby, 34 dakikada 2 gole imza atarak Al Ittihad'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken Al Shabab'da Carrasco sahneye çıktı ve Fatih Terim'in öğrencileri devreye 2-1'lik mağlubiyetle girdi.

İkinci yarıda Al Ittihad, 58. dakikada Bergwijn ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Al Shabab, 67. dakikada Guanca ile yeniden farkı 1'e indirdi ancak puan için yeterli olmadı.

FATİH TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

Takımı 2-0 gerideyken oldukça sinirlendiği olduğu görülen Fatih Terim'in o anları kameralara yansıdı.

Deneyimli çalıştırıcının sinirli bir şekilde elindeki su şişesini yere fırlattığı görüldü.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında 22 maça çıktı ve 1.68'lik puan ortalaması tutturdu.

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