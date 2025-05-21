Suudi Arabistan'da şampiyonluğunu ilan eden Al Ittihad, 33. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'a konuk oldu.

Diaby, 34 dakikada 2 gole imza atarak Al Ittihad'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken Al Shabab'da Carrasco sahneye çıktı ve Fatih Terim'in öğrencileri devreye 2-1'lik mağlubiyetle girdi.

İkinci yarıda Al Ittihad, 58. dakikada Bergwijn ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Al Shabab, 67. dakikada Guanca ile yeniden farkı 1'e indirdi ancak puan için yeterli olmadı.

FATİH TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

Takımı 2-0 gerideyken oldukça sinirlendiği olduğu görülen Fatih Terim'in o anları kameralara yansıdı.

Deneyimli çalıştırıcının sinirli bir şekilde elindeki su şişesini yere fırlattığı görüldü.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında 22 maça çıktı ve 1.68'lik puan ortalaması tutturdu.