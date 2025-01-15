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Spor

Fatih Terim ligde ilk kez kazandı! Al Shabab 3 puanı uzatmalarda aldı

Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh'ı konuk eden Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Hamdallah'ın 90+7. dakikada attığı golle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Terim, ligde ilk galibiyetini aldı.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 20:22 - Güncelleme:
Fatih Terim ligde ilk kez kazandı! Al Shabab 3 puanı uzatmalarda aldı
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Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh ile karşılaştı. Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Al Riyadh 56. dakikada Yehya Shehri ile 1-0 öne geçti. Al Shabab, 72. dakikada Daniel Podence ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+7. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı.

Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ikinci lig maçında ilk galibiyetini aldı.Al Shabab, Fatih Terim'le ligdeki ilk maçında Al Ahli'ye 3-2 mağlup olmuştu.

Bu sonucun ardından Al Shabab puanını 26'ya çıkardı. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Shabab, Al Ittihad ile oynayacak. Al Riyadh ise Al Taawon'u ağırlayacak.

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