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Fatih Terim, ligdeki Gençlerbirliği maçında Ryan Babel'i kulübeye çekecek

Performansıyla eleştirilerin odak noktasında olan Ryan Babel, Süper Lig’deki Gençlerbirliği maçında kulübeye çekilecek.

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Galatasaray’da rotasyon uygulaması yeniden devreye girecek. Fenerbahçe karşısında çok fazla mücadele etse de Falcao’yu topla buluşturamayıp son paslarda, vuruşlarda başarılı olamayan Ryan Babel birçok arkadaşı gibi derbide bekleneni gösteremedi. Yeni Malatyaspor deplasmanında Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano’yu ilk 11’e almayan Teknik Direktör Fatih Terim bu kez Hollandalı oyuncusunu kulübeye çekecek. Böylece yıldız futbolcu hem dinlendirilecek hem de bir mesaj verilecek!

EMRE MOR SAHNE ALACAK

Üst üste hiç dinlenmeden lig ve Şampiyonlar Ligi’nde görev alan Babel’i, Terim’in Gençlerbirliği maçında ilk 11’e alması beklenmiyor. Performans olarak da bekleneni henüz veremeyen Babel’in PSG maçında da süre alması beklenirken Başkent deplasmanında rotasyon yeniden devreye girecek ve Babel bu kez kulübede olacak. Sol kanatta görev yapmasına rağmen rakip yarı alanda çok dolaşan ve “Serbest oyuncu” gibi oynayan Hollandalı’nın yerine Emre Mor’un forma giymesi bekleniyor.

FEGHOULİ DE REST ÇEKTİ

Tıpkı Babel gibi kanat oyuncusu olmasına rağmen yerini sık sık terk eden Feghouli konusunda da sıkıntı var. Derbide oyundan çıkarken yedek kulübesine tepki gösteren Cezayirli futbolcunun uyarılacağı öğrenildi. Solda Babel, sağda ise Feghouli, asıl mevkilerinden uzaklaştığı için Galatasaray’ın kanatları doğru düzgün çalışmamıştı. Teknik Direktör Fatih Terim’in bu iki yıldızla toplantı yapacağı ve kendilerine, “Serbest oyuncu değilsiniz” diyeceği öğrenildi.

(Akşam)

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