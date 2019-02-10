Fatih Terim: Maçın genelinde...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Terim, "Sezonun en istekli maçını oynadık. Maçın kalitesi de çok yüksekti. İlk 20-30 dakika çok yüksek tempoyla oynadık. Maçın genelinde direk oynayan, direk pozisyona giren, oyunu kontrol eden bizdik. 3 puan önemli ama oyuncular oynadığı oyundan zevk aldı" dedi.

Şampiyonluk ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, "13 hafta büyük bir zaman dilimi. Burada bizi ilgilendiren, kendi yaptıklarımız. Puan kaybetmememiz gerekiyor. Başlarken de üç kulvarda başladık, şimdi de üç kulvarda devam ediyoruz. Benfica maçı bundan daha zor geçecek, inşallah geçmez. Sonra üç gün sonra Kasımpaşa. Umuyorum sakatlık olmaz, Ümit ederim az ceza yeriz." ifadelerini kullandı.