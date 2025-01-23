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Spor

Fatih Terim maçtan sonra hakeme isyan etti! ''Böylesini ilk defa gördüm''

Teknik direktör Fatih Terim'in başında olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab deplasmanda deplasmanda Al Ittihad'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim hakeme isyan etti. İşte detaylar...

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Fatih Terim maçtan sonra hakeme isyan etti! ''Böylesini ilk defa gördüm''
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Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Ittihad'a 2-1 mağlup oldu.

Al Shabab'ın başında 3. maçında 2. yenilgisini alan Fatih Terim, karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Suudi Ligi'nde birçok maç izledim ve ilk defa hakemin 3 dakika uzatma verdiğini gördüm." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı açıklamasının devamında, "En az 8-9 dakika bekliyordum, uzatma süresinin daha uzun olmasını beklediğim için son dakikalarda oyuncu değişikliği yaptım." ifadelerini kullandı.

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