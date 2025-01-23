Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Ittihad'a 2-1 mağlup oldu.

Al Shabab'ın başında 3. maçında 2. yenilgisini alan Fatih Terim, karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Suudi Ligi'nde birçok maç izledim ve ilk defa hakemin 3 dakika uzatma verdiğini gördüm." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı açıklamasının devamında, "En az 8-9 dakika bekliyordum, uzatma süresinin daha uzun olmasını beklediğim için son dakikalarda oyuncu değişikliği yaptım." ifadelerini kullandı.