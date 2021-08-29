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Spor

Fatih Terim: Madem aldık, oynatmak istedim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Kasımpaşa'da Yusuf ve Varga'ya dikkat etmeleri gerektiğini söylerken yeni transfer Morutan hakkında da konuştu.

29 Ağustos 2021 Pazar 19:05 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 19:05
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kasımpaşa maçı öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Pazartesi-Perşembe, Pazar-Perşembe. Seyahatler. Daha henüz Ali Sami Yen'de maç oynamadık. İyi gidiyoruz. Bugün de ara öncesi 3 puanla kapatıp, arayı da kalan oyuncularımızla değerlendirme peşindeyiz."

"Varga ve Yusuf'a dikkat etmemiz gerektiğiniz söyledik oyuncularımıza. İkisi de hızlı oyuncular. Ona dikkat edip 3 puanı alacağız inşallah."

'BAZI OYUNCULARIMIZ YIPRANDI'

"Birkaç oyuncumuzu belki sonra ihtiyacımız olursa kullanmayı düşündük. Bazı oyuncularımız yıprandı. Yüzde 50 bir rotasyon düşündüm. Umarım bizi hiçbir şeye ihtiyaç sahibi yapmazlar, değiştirmeyiz. Maçın ne getireceğini bilemediğimiz için böyle 11'i tercih ettim."

'MADEM ALDIK, OYNATMAK İSTEDİM'

"Morutan zaten oynuyordu. Tek eksiği adaptasyon süreci. Madem aldık, oynatmak istedim. Orada Taylan da çok yoruldu. Eğer bir sıkıntı olursa değiştiririz, oynamasında yarar gördüm açıkçası..."

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