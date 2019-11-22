Muslera'nın sakatlığında kalede bu sezon ilk kez Okan Kocuk'a görev veren deneyimli teknik adam, Radamel Falcao'nun ve Florin Andone'nin sakatlığı nedeniyle forvette Adem Büyük'ü sahaya sürdü.

NZONZI VE BELHANDA KULÜBEDE

Galatasaray taraftarlarıyla bir tartışma yaşayan Younes Belhanda'nın bir kez daha yedek kulübesinde yer aldığı sarı-kırmızılılarda Steven Nzonzi de üst üste 3. maçta Terim'den formayı kapamadı ve orta sahada Ömer Bayram ile Lemina yer aldı.

DEFANSTA ÜÇLÜ PLANA DEVAM

Sezonu kapattığı belirtilen Luyindama'nın eksikliğinde ise defansta Marcao, Ahmet ve Donk görev aldı. Öte yandan bu sezon beklentilerin altında kalan Nagatomo da yedek kulübesine çekilirken, formayı Emre Taşdemir kaptı.

Galatasaray'ın 11'inde Okan, Emre, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük isimleri yer aldı.

(Sporx)