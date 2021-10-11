Fanatik 11 Ekim 2021 Pazartesi 21:53 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 22:01

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı takımın yaz ayında çok isteyip de alamadığı Gedson Fernandes için Fatih Terim bizzat devreye girecek.



HEDEF GEDSON FERNANDES

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılıların devre arası ilk hedefi ise eski oyuncusu Gedson Fernandes olacak. Benfica'nın başkanının Manuel Rui Costa seçilmesi bu transferde Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.



FATİH TERİM ARAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyi bir ilişki içinde olduğu Rui Costa'yı bizzat arayarak bu transferi sonlandıracağı öğrenildi

GEDSON AYRILMAK İSTİYOR

Kulübü ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Portekiz oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor. Gedson Fernandes, bu sezon 3 maçta sadece 47 dakika forma giyebildi.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç orta sahayı kadro düşünmüyor. Transfermarkt verilerine göre Fernandes'in piyasa değeri 12 milyon euro.