İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7085
  • EURO
    15,5121
  • ALTIN
    785.608
  • BIST100
    1910.41
Spor

Fatih Terim öğrencilerini motive etti

Avrupa'yı çıkış yolu olarak gören ve Lazio karşısında başarı isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları oyuncuları ayağa kaldırmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, “Düne takılarak devam edemeyiz” diyerek perşembe günkü karşılaşmaya odaklanmak istiyor.

Milliyet6 Aralık 2021 Pazartesi 07:31 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 07:31
ABONE OL

Altay'la Nef Stadı'nda 2-2 berabere kalarak, ligde lider Trabzonspor ile puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray, Avrupa'yı çıkış yolu olarak görüyor.

Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, ligdeki moral bozukluğunun, Avrupa arenasına yansımaması için önlemlerini erkenden almak için harekete geçti. Lazio ile hafta içinde, deplasmanda önemli bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda, Terim ve yardımcıları, oyuncuların psikolojik ve fiziksel olarak hazır hale gelebilmesi için hemen çalışmalara başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçın önemine dikkat çeken teknik heyetin, futbolculara, "Düne takılarak devam edemeyiz. Hakem kararları da aleyhimize istikrarını koruyor. Bütün bunları bir kenara bırakıp, Lazio maçına odaklanmalıyız. Üzülecek vaktimiz yok. İtalya'da sezonun en önemli maçlarından birine çıkacağız. Bu nedenle konsantrasyonumuz üst düzeyde olmalı. UEFA Avrupa Ligi'nde dikkatimizi dağıtacak, bizi endişelendirecek veya kaygılandıracak hakem yönetimleri de yok" dedikleri öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.