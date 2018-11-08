Fatih Terim olaylı derbi sonrası Hasan Şaş'ı istifadan döndürmüş
Fatih Terim olaylı derbi sonrası telefonunu kapatan Şaş’ın evine Ümit Davala’yı gönderdi. Şaş, “Herkese zarar veriyorum, istifa ediyorum” dedi ancak Terim “Faydan zararından daha çok” diyerek istifayı kabul etmedi.
Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Fatih Terim, Schalke maçı sonrası "Hasan Şaş kimsenin ceza vermesini beklemeden kendisine ceza veren karaktere sahip. Onunla ilgili konu varsa biz karar veririz. Zarar verdiğini de biliyor. Bana göre Galatasaray'a yararı, zararından fazla" demişti.
FATİH TERİM BİLE ULAŞAMADI
Terim'in bu sözlerinin perde arkasına ulaşıldı. Şaş derbi sonrası telefonunu kapattı. Fatih Terim dahil kimse kendisine ulaşamadı. Terim bunun üzerine, Ümit Davala'yı Şaş'ın evine yolladı.
HASAN ŞAŞ ÇOK ÜZGÜNDÜ
Son derece üzgün olan Hasan Şaş, Ümit Davala'ya "Herkese zarar veriyorum. Özellikle Galatasaray'a daha fazla zararım olsun istemiyorum. Artık yokum, istifa ediyorum" ifadesini kullandı.
ÖNCE TELEFON SONRA YÜZ YÜZE
Bu şok gelişmeden haberdar olan Fatih Terim, Hasan Şaş'la önce telefonda sonra yüz yüze görüştü. Terim, "Evet hatalısın ancak bize yararın, zararından daha fazla" ifadesini kullanarak istifayı önledi.
(Takvim)
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