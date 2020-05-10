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Spor

Fatih Terim onay verdi! Diagne İngiltere yolcusu

Fatih Terim'in gözden çıkardığı Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımıyla Nottingham Forest iddialarını güçlendirirken, İngiliz taraftarlar da Senegalli oyuncunun transferine onay verdi.

10 Mayıs 2020 Pazar 21:27 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 21:27
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Galatasaray'ın, 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılarda sergilediği performans ile beklenenin altında kalırken, disiplinsiz davranışlarıyla da gözden düşmüştü.

Cimbom'un Club Brugge'a kiraladığı Senegalli, orada da istenmeyen adam oldu. Belçika ekibinde kadro dışı kalan Diagne'yi, Fatih Terim de gözden çıkardı.

SATILMASINI İSTİYOR

Tecrübeli teknik adamın, Galatasaray ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcünün, takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

İNGİLİZLER İSTİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından Nottingham Forest logosunun bulunduğu bir fotoğrafını paylaşan Diagne, 'Kader yazılmıştır, gerçek değişmez. Şükürler olsun Alah'ım, benim için belirlediğin her şeyi kabul ediyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Senegallinin bu paylaşımı İngiltere Championship ekibinin ilgilendiği dedikodularını doğrular nitelikte kabul edilirken; İngiliz taraftarlar da sosyal medyadan Diagne'ye onay verdiler.

(Kralspor)

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