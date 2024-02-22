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Spor

Fatih Terim: Panathinaikos ''bitti'' demeden bitmez

Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim Yunanistan Kupası'nda finale yükseldikleri PAOK maçının ardından, 'Panathinaikos 'bitti' demeden bitmez' cümlesini kullandı.

22 Şubat 2024 Perşembe 00:25 - Güncelleme:
Fatih Terim: Panathinaikos ''bitti'' demeden bitmez
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Yunanistan Kupası'nda PAOK'u eleyen Panathinaikos, adını finale yazdırdı. Maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, "Panathinaikos 'bitti' demeden bitmez" açıklaması yaptı.

Fatih Terim maç sonu yaptığı açıklamada, "Tıpkı Olympiakos maçı gibi zor bir maçtı. Panathinaikos 'bitti' diyene kadar bitmez. Biz skoru korumak istiyorduk ve öyle oynadık. Son ana kadar oyunun peşinde koştuk, oyun içinde oynamadıklarımızı son dakikalarda oynadık. Futbol böyledir. Panathinaikos ne olursa olsun finaldedir. Son ana kadar mücadele eden oyuncularıma ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un finaldeki rakibi Aris - Panaitolikos eşleşmesinin galibi olacak. Turun ilk maçında Aris, Panaitolikos'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

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