Fatih Terim: Rakipler bunu artık alışkanlık haline getirdi

Kupa zaferinin sevincini paylaşan Terim, "Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray deyip kupayı aldığımız için ve Galatasraylılara armağan ettiğimiz için son derece mutluyum. İlk yarı skoru değiştirebilirdik, 2. yarıda beklemediğimiz bir gol yedik ve tempoyu arttırdık. Golü yedikten sonra biraz tempo yukarı çıktı. Daha baskılı, daha rakibi zora sokan bir oyun çıktı ortaya. Sonra da zaten goller ve pozisyonlar geldi. Hayırlı olsun" dedi.

"HERKES BAHANE GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Akhisarspor'un hakem tepkisinin nedeninin son dönemde yaratılan algı olduğunu kaydeden teknik adam, "Olayı öyle bir kıvama getirmeye çalıştılar ki, herkes bunu bahane olarak göstermeye başladı. Analizci arkadaşlarıma sordum, pozisyonların temiz olduğunu söylediler. Diğerlerinin yapmak istediği de buydu. Galatasaray bunlardan uzak yoluna bakacaktır. Galatasaray'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadı ve bunu da istemedi. Başkaları bağırır, çağırır, bu da bizi ilgilendirmez" diye konuştu.

"OYUNCULAR FLORYA'DA YATMAK İSTEDİ"

Başakşehir maçıyla ilgili görüşleri sorulan antrenör, "Önce kupanın keyfini bir sürelim. Herkes bizim niyetimizi biliyor, seyircimizin önünde bu hafta iki kupa almak istediğimizi ifade ettik. Kolay değil bu, elimizden geleni yapacağız. Oyuncular bugün Florya'da yatmak istedi, sabah idmandan sonra bırakmamızı talep etti. Güzel bir şey bu, demek ki konsantre durumdalar" ifadelerini kullandı.

Maç sonunda seramoniye gelmeyen Akhisarspor'da sahaya çıkan Fatih Öztürk ile arasındaki diyalog sorulan deneyimli hoca, "Fatih Öztürk, temsilen geldiğini söyledi. Hatırlarsanız ben geçen sene takımı içeriden çağırarak alkışlatmıştım. O da bana bunu izah etti. Keşke olsaydınız, güzel bir şey dedim. Miguel Lopes'i sakinleştirdiler, benimle bir ilgisi yok. Benim bir diyaloğum olmadı" diyerek sözlerini noktaladı.