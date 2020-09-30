Fatih Terim: Rangers'ı Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum

30 Eylül 2020 Çarşamba 20:54 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 20:54

Galatasaray, yarın 21.45'te Avrupa Ligi Play Off karşılaşmasında İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu maç öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Terim, rakibi hakkında değerlendirmelerde bulunurken takımdaki eksik oyuncular hakkında bilgi verdi.

İşte Terim'in açıklamaları:

Takım olarak her haliyle önemli bir takım. Adeta bir UEFA rakibi olarak değil, Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum ben Rangers'ı... Seyircisiz olan maçın ne tadı var, ne tuzu var. Hiç alışık olmadığımız bir şekil. Bugün hem Galatasaray hem de Rangers'ın seyircisi takımına tutkun bir seyirci. Bu dönem olmasaydı karşılıklı iki maç oynayacaktı. Ne olursa olsun içeride oynamanın bir avantajı var. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum. Tek maç olduğu için maç öncesi o favori bu favori gibi söylemleri çok mantıklı bulmuyorum.

"ARDA OLSAYDI DAHA İYİ OLACAKTI"



Herkesin testinin negatif çıkması için telefonu bekliyorsunuz hiç de iyi bir şey değil. Arda'nın testleri negatif çıktı ancak ağır bir ateşi vardı. İyi bir durumda değildi. Arda'nın sağlığa kavuşmasını bekliyoruz. Arda olsaydı daha iyi olacaktı. Bu tür maçları oynamış birisi... Babel Arda'nın yerini dolduracaktır. Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum.