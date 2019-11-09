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Fatih Terim revizyona gitmekte zorlanıyor

Avrupa'nın kayıp Galatasaray'ı bu akşam Gaziantep'e misafir olacak. Fatih Terim'in büyük çaplı düşündüğü değişim ise mecburiyetten zor.

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Real Madrid yenilgii sonrası, ligde alınacak bir galibiyetle yaralarını sarmak isteyen Galatasaray bugün Gaziantep'in konuğu olacak.
 
Herkes çok ciddi bir rotasyon beklese de teknik heyetin çok fazla hamle şansı yok. Bu sezon gösterdiği performansla tam bir hayal kırıklığı oluşturan Mariano'nun takım içindeki tek alternatifi olan Şener sakat.
 
Diğer yandan ise takım içi dinamiklerle çok fazla oynamak istemeyen Fatih Terim zorlu rakibi karşısında da olumsuz bir skor istemiyor.
 
Değişim millî arada UEFA kadrosunda olmayan Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Ahmet Çalık'ı da Gaziantep'e isteyen deneyimli teknik adam, yapılacak son çalışma sonrası kadroyu belirleyecek.
 
Geri dörtlüden sadece Nagatomo'yu Emre ile değiştirmeyi düşünen Terim, ileri üçlüyü ise Babel-Andone-Emre Mor üçlüsüyle kurmayı planlıyor. Ayrıca sol topuğunda ağrı hisseden Belhanda dünkü idmana katılmadı ve maç kadrosundan çıkarılarak İstanbul'a döndü.

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