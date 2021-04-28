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Spor

Fatih Terim: Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:24 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:24
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Fatih Terim'in maç öncesi değerlendirmeleri şu şekilde:

Haftada 3 maç oynadığımız için zorlanıyoruz. özellikle stoper bölgesinde sorunlarımız olabiliyor. Açıkçası maç öncesi konuşmanın artık zor olduğu zamanlar. Geçen haftaki oyunumuzun bir kısmını dahi tekrarlasan çok önemli olacak. Sonuna kadar şampiyonluk yarışını kovalamak istiyoruz.

Halil bizim gezici oyuncumuz, o alanlarda kullanma anlamında ona çok güveniyorum. Golle de buluşsa kendisine de moral gelecek. pozisyona da giriyor. iyi bir yetenek. Doğru oynuyor. Oynadıkça aşama kaydedecek diye düşünüyorum.

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