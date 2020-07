19 Temmuz 2020 Pazar 17:07 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:07

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan, bu sezon sonu itibarıyla profesyonel kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Fatih Terim ile katılan Selçuk İnan, "Bugün size hayatımın en önemli parçası olan futbolculuk kariyerimi bu sezon itibarıyla sonlandırdığımı söylemek için buradayım." dedi. Aldığı karar konusunda uzun süre düşündüğünü dile getiren tecrübeli futbolcu, "Aylarca düşündüm, hocamızla da istişare ettim. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle buraya geldiğimde de yanımda olan, giderken de yanımda olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden, vermiş olduğu değerden dolayı çok teşekkür ederim. Onun bende yeri ayrı, onu çok seviyorum" diye konuştu. Selçuk İnan'ın futbolu bırakma kararını alması sonrası Fatih Terim'den de bir açıklama geldi. Başarılı Teknik Direktör Fatih Terim, Selçuk İnan'ın yeni görevini açıkladı. Terim, tecrübeli ismin yanında yer alacağını duyurdu.

"HÜZÜNLÜYÜM AMA ÜZGÜN DEĞİLİM"

Galatasaray'da forma giyerek hayalini gerçekleştirdiğini aktaran Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Çocukluk hayalim olan Galatasaray'da futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için bir onurdu. Başarılarında, başarısızlıklarında 9 sene boyunca beraber olmak benim için bir onurdu. Futbolu bırakırken hüzünlüyüm ama hiç üzgün değilim. Çünkü futbolculuk kariyerimdeki her şeyi en sevdiğim, gönül verdiğim formayla başardım. Bu benim için çok önemliydi. Bu vesileyle asıl cefayı çeken büyük Galatasaray taraftarına da bir şey söylemek istiyorum. Onları çok seviyorum, onlarla büyük başarılar yakaladım, yaşadım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi ve saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaklar. Onları hiçbir zaman unutmayacağım."

"GALATASARAY'A HİZMET İÇİN HER ZAMAN BURADA OLACAĞIM"

Selçuk İnan, Galatasaray'a bundan sonra da hizmet etmek istediğini vurgulayarak, "Allah nasip ederse, hocamın takdiriyle ne görev verirlerse Galatasaray'a hizmet etmek için her zaman ben burada olacağım. Yöneticilerimize, başkanımıza, herkese tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu camiada kaptanlık yaptım. Burada oynarken evlendim, burada oynarken baba oldum. Birçok şeyi burada yaşadım. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Onlar da hep bizimle beraber oldular. Her şeyin bir sonu var, bitiyor. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM AÇIKLADI: İŞTE SELÇUK İNAN'IN YENİ GÖREVİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski oyuncusunu toplantıdan gönderirken; Selçuk İnan'ın yeni görevini açıkladı.

"Selçuk, doğal olarak biraz duygulandı" diyen Fatih Terim, "Büyük camialar sembollerine sahip çıkarak büyürler. Selçuk da o değerlerden bir tanesidir. Galatasaray'da kaptanlık önemli bir mevkidir. Oynadığım yıllardan takım kaptanlığından biliyorum. Galatasaray takım kaptanlığını ona verdiğimizde doğru yaptığımız görüyorum. Galatasaray'a layık bir kaptan şekliyle de futbol adına son sözlerini söyledi" dedi.

Fatih Terim, "Ama bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. Gerek milli takımda gerek Galatasaray'da kaptanlığı vermek bana nasip oldu. Selçuk buna layık bir futbolcuydu. Belki son geldiğimde biraz tatsız geçen bir süre olabilir ama onu tekrar camiaya kazandırdığımız için çok mutluyum. 9-10 sene bir kulüple kolay geçmiyor. O da Gatasaray'da başladı, Galatasaray ile bitirdi. Diğer şekline ben de müsade etmezdim. Bundan sonra futbola tekrar hizmet edecektir. Galatasaray'a büyük faydalar sağlayacaktır. Taraftarın da ona sahip çıkması, hepimizin ona teşekkür etmesi çok önemli. Büyük kulüplerin vefa refleksi çok çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

SELÇUK İNAN'IN FUTBOL KARİYERİ

Futbola 1999 yılında Hatay'ın Karaağaçspor takımında başlayan Selçuk İnan, 1 yıl sonra o dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Çanakkale Dardanelspor'un altyapısına transfer oldu ve profesyonelliğe geçiş yaptı.

Çanakkale Dardanelspor'da gösterdiği performansla dönemin Süper Lig ekibi Manisaspor'a transfer olan Selçuk, Ege temsilcisinde de 2,5 sezon forma giydi.

Manisaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile çalışan, Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Hakan Balta, Filip Holosko ve Uğur İnceman gibi Türk futbolunda adından söz ettiren futbolcularla görev yaptı. Selçuk, Manisaspor'da 75 Süper Lig maçına çıktı ve 11 kez gol sevinci yaşadı. Türkiye Kupası'nda ise 11 maçta görev alan orta saha oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırdı.

Selçuk İnan, Manisaspor'da top koştururken Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Kolombiyalı Faryd Mondragon'a Türkiye'deki ilk frikik golünü atan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Trabzonspor macerası

Manisaspor'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Selçuk İnan, 2008-2009 sezonu öncesinde Trabzonspor'a transfer oldu.

Manisa temsilcisinde birlikte çalıştığı Ersun Yanal'ın takımına geçen Selçuk, Türk futbolunda ağırlığını göstermeye başladı. Orta sahada Gustavo Colman, hücum hattında da Burak Yılmaz ile iyi bir uyum yakalayan Selçuk, bordo-mavili takımdaki futboluyla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Karadeniz temsilcisinde 3 sezon forma giyen Selçuk İnan, 93 lig maçına çıktı ve 6 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavili formayı 15 Türkiye Kupası, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında terleten Selçuk, bu kulvarlarda gol sevinci yaşayamadı.

GALATASARAYLA TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor'daki sözleşmesi sona eren Selçuk İnan, 2011'de Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

2010-2011 sezonunda şampiyonluk yarışını son haftaya kadar kovalayan Karadeniz temsilci ile yola devam etmeyen Selçuk, Fenerbahçe'nin de teklifine rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla Türk futbol tarihine geçen futbolculardan biri oldu. Süper Final oynanan ilk sezonunda 39 lig karşılaşmasına çıkan Selçuk, attığı 13 golle kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.

Selçuk, Galatasaray'da geçirdiği 9 sezonda 246 lig maçında forma giyip, 45 gole imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez çeyrek final, bir kez de son 16 turuna yükselme başarısı gösteren takımın önemli parçası olan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu kulvarda 34 müsabakada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde 4 müsabakada görev yapan Selçuk İnan, 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla Ziraat Türkiye Kupası'nda 40 müsabakaya çıkan Selçuk, 10 kez rakip ağları sarstı. Selçuk İnan, TFF Süper Kupa'da da 7 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Selçuk İnan, sarı-kırmızılı formayla attığı şık frikik golleriyle akıllarda yer etti.

A takımdaki ilk resmi maçına 2002-2003 sezonunda çıkan Selçuk, Çanakkale temsilcisinde 3,5 sezon top koşturdu. TFF 1 . Lig'de 76 maçta forma giyen Selçuk İnan, 6 kez fileleri havalandırdı.

606 RESMİ MAÇ

Selçuk İnan, yaklaşık 20 yıl süren kariyerinde kulüpler düzeyinde 606 resmi maça çıktı.

Kariyerinde 4 farklı takımda top koşturan tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 414, TFF 1. Lig'de 76, Türkiye Kupası'nda 66, TFF Süper Kupa'da 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8, toplam 606 müsabakada forma giydi.

Selçuk, bu karşılaşmalarda toplamda 84 kez fileleri havalandırdı.

16 KUPA KALDIRDI

Selçuk İnan, kariyerinde 14'ü Galatasaray'da, 2'si Trabzonspor'da olmak üzere 16 kez kupa sevinci yaşadı.

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray'da forma giyen ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı formayla 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

Selçuk, 3 sezonluk Trabzonspor kariyerinde ise birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferinde kadroda yer aldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Selçuk İnan, farklı kategorilerde 133 kez milli formayı terletti.

A Milli Takım'daki ilk maçına 2007'de 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Moldova karşılaşmasıyla çıkan Selçuk, toplamda 60 kez A Milli formayı sırtına geçirdi.

Ay-yıldızlı takımda 8 kez gol sevinci yaşayan Selçuk İnan, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yapılan son grup maçının 89. dakikasında attığı frikik golüyle millileri turnuvaya götüren isim oldu.