Fatih Terim sert çıktı: 2 metreden atacaksın bu golleri!

5 Ağustos 2021 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 23:49

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da teknik patron Fatih Terim, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Oyunun başında öne geçebileceklerinin altını çizen Terim, "Daha oyunun başında öne geçebilirdik. Bu tip takımlara karşı golü erken bulmanız çok önemli ama maalesef bir pastan da, beş pastan da golü atamadık. Direkten de döndü, boş kaleye de atamadık. Atamadık." dedi ve ekledi:

'HERHALDE BİR TAKIMIN BAŞINA GELEBİLECEK EN KÖTÜ ŞEY'



"Bu tip hadiseleri geçen seneden beri yaşıyoruz. 1-0 geriye düştük, bir de 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Takımımız iyi reaksiyon verdi, 1-1'i bulduk, bir daha gol kaçırdık."

'İLK DEFA YAPTIĞIMIZ BİR İŞ DEĞİL'



"Şimdi orada kazanmamız gerekiyor. Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir iş değil."

'ÇOCUKLARI, TARAFTARIN OYUN ANINDA TEDAVİ ETMESİ GEREKİR'



"Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. Aytaç'a gösterilen o tepki doğru ve hoş değil. Bizim bu huyumuzu değiştirmemiz lazım. Kim çıkar, kim girerse alkışlamamız gerekir."

'ŞANSI BULMUŞSUNUZ, İKİ PASTAN ATAMIYORSANIZ'



"Ben şansa pek inandığımı düşünmüyorum. Şansı bulmuşsunuz, iki pastan atamıyorsanız... Doğru dürüst pozisyon alır ve vuruş tekniğinizi ona göre ayarlarsanız, bunun kaçması çok zor. Galatasaray, değişe değişe değişecek."

'ATACAKSIN BU GOLLERİ!'



"2 metreden atacaksın, 5 metreden atacaksın bu golleri... Elendiğin zaman 'Kusura bakma, şanssızdık' benim çok sıcak baktığım bir şey değil. 10 kişi kaldık, 1-0 geriye düştük. Bence kalan 10 kişi iyi reaksiyon verdi."

'MUSLERA EN GÜVENDİĞİMİZ OYUNCULARIMIZDAN'



"Muslera bizim en güvendiğimiz oyuncularımızdan biri. Tatil yapmadan biz rica ettik diye buraya geldi, kolay değil. Bazen böyle şöyle olabilir. Galatasaray'ın önemli taşlarından biridir, düzelecektir."