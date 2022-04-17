Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim sessizliğini bozdu. The Athletic'e konuşan tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımdaki ayrılık süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"AYRILIK KARARI BEKLEDİĞİM BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Galatasaray'da görevine son verilmesinin kendisine sürpriz olduğunu belirten Terim, "Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var" dedi.

"BAŞKA BİR TÜRK TAKIMINI ÇALIŞTIRMAM"

"Galatasaray'dan başka bir Türk takımını yönetir misiniz?" sorusuna "Asla" cevabını veren Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi. Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman 'Hayır' demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem. Futbol oynarken birçok kulüp beni istiyordu. Galatasaray'ın teklifinin 5 katından daha fazla para teklif edildi ama ben Galatasaray'a imza attım. Bir kulübe ait olmak... Ben Galatasaraylıyım ve bunu gösterdim."