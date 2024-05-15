Fatih Terim: Sezon sonunda birçok şey açıklamam gerekecek

Yunanistan Ligi'nde deplasmanda PAOK'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansı kalmayan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

PAOK'u tebrik ederek sözlerine başlayan Fatih Terim, "Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNDA KONUŞULACAK ŞEYLER VAR"

Skor bulamadıkça çok zorlandıklarını söyleyen Fatih Terim, "Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz." dedi.

Sezon sonunda konuşulacak şeyler olduğunu söyleyen Fatih Terim şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek."