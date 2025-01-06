Suudi Arabistan Kral Kupası Çeyrek Finali'nde Al Shabab ile Al Fayha karşı karşıya geldi.
Al-Shabab Club Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazanan Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Al Shabab'a turu getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence, 26. dakikada Abderrezak Hamdallah kaydetti.
Kupadan elenen konuk ekibin tek golünü ise Mokher Al-Rashidi attı.
G.SARAYLI TARAFTARLAR DA ORADAYDI
Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'ın maçında tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti.