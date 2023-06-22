Fatih Terim: Siler atarım!

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, France Football'a konuk oldu. Tecrübeli teknik adamın 'Siler atarım' sözleri gündem oldu.

Fatih Terim'den sert sözler! 'Vazgeçenleri siler atarım'

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılında Arsenal'e karşı kazanılan UEFA Kupası zaferini France Football dergisine anlattı. Fatih Terim, resmi Instagram hesabından France Football dergisiyle yaptığı röportajı paylaştı.

2000 yılında Arsenal'e karşı kazanılan UEFA Kupası zaferini yeniden anlatan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"France Football'un, Temmuz sayısındaki "Au Tableau" serisi için Paris'ten gelen misafirlerimizle Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğunu konuştuk. Kendilerine nezaketleri için teşekkür ederim."

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaştığı videoda Terim'in, "Kaybedenlere asla kızmam ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabullenenleri, siler atarım." ifadeleri dikkat çekti.