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Fatih Terim sinüzit ameliyatı oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sabah sinüzit ameliyatı oldu.

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Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in sinüzit ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim bu sabah başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz''

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