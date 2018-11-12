Fatih Terim sinüzit ameliyatı oldu

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in sinüzit ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim bu sabah başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz''