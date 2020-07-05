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Spor

Fatih Terim: ''Son 2 sezonda 4 kupa kazandık''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2020 Pazar 20:24 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 20:24
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçından önce hem maçı değerlendirdi hem de Henry Onyekuru'nun vedası hakkında konuştu.

Son 2 sezonda 4 kupa kazanan takımına güvendiğinin altını çizen Fatih Terim, "Trabzonspor bu sezon çok başarılı işler yaptı, kolay bir maç olmayacak; Trabzon'daki maç da kolay olmamıştı. Kritik bir maç ancak bizim ne yapacağımız önemli. Sakatlıklarımız, cezalarımız bizim gerçeğimiz; Başakşehir maçınma oranla da bir eksiğiz. Onyekuru gitti ve bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Son iki sezonu 4 kupayla tamamlayan kendilerine sonsuz inanan bir takımım var. Kendilerine inanıyorum, güveniyorum ve kalan haftalarda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

SÜRPRİZ OLDU!

Henry Onyekuru'nun vedası hakkında da konuşan Terim, "Onyekuru'nun gidişi sürpriz oldu, futbol dinamik bir oyun ve saatler içerisinde her şey değişebiliyor. Onyekuru'nun gidişi de öyle... Galatasaray olarak ayrılıkların da en güzel şekilde olmasına özen gösteriyoruz. Onyekuru bizim evladımız gibidir ve Galatasaray'a yakışır şekilde kendisini uğurladık. Onyekuru gitmeseydi iyiydi ancak gittikten sonra da konuşmanın bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

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