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Spor

Fatih Terim: Tam konsantrasyon istiyorum

Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu'nda Rus temsilcisi karşısında 3 puan arayacak. Terim öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı ve, 'Tam konsantrasyon istiyorum.' diye konuştu.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:24 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:25
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Avrupa'da başarılı günlerine geri dönmek isteyen Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarıyı hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde Lazio'yu mağlup etmişti. İkinci karşılaşmada ise Marsilya deplasmanından 1 puan çıkarmıştı. 4 puanla grupta lider konumda bulunan Cimbom bugün Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda hedef yine kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerinden Beşiktaş derbisini unutmalarını ve tamamen Lokomotiv'de alınacak 3 puana konsantre olmalarını istedi. İmparator geçmişteki başarılar için odaklandı.

"GEREKSİZ RİSK YOK!"

Galatasaray, Süper Lig'de kalesini gole kapatmayı bir türlü başaramıyor.

Aslan, 9 maçın sadece 2'sinde gol yemedi. Avrupa'da ise durum çok farklı. Cimbom çok daha konsantre ve Marcao-Nelsson tandemiyle çıktığı Avrupa arenasında henüz kalesinde gol görmedi.

Fatih Terim öğrencileriyle yaptığı toplantıda geriden oyun kurmakta ısrarcı olmalarını ancak gereksiz riske girmemelerini belirtti.

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