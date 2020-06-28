İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668
Spor

Fatih Terim: ''Tatsız işler oluyor''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Medipol Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

28 Haziran 2020 Pazar 21:33 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 21:33
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.

"Sakatlığın, cezalının her türlüsü Galatasaray'da var. Pandemi öncesi harika futbol bir Galatasaray vardı, oynamaktan zevk alan bir takım vardı ancak sonrasında tatsız işler de oluyor. İki ağır sakat, iki cezalı.. Sadece içeride değil dışarıda da uğraşıyoruz"

"VAZGEÇMEYEN BİR KULÜBÜZ"

"Şikayet etmiyoruz ama olaylar karşısında tepki vererek, reaksiyon göstererek, isyan ederek devam ediyoruz. 8 oyuncumuz sakat ve hep önemli yerlerden yok. Galatasaray böyle durumlarda vazgeçmeyen, vazgeçmediğini da gösteren bir kulüptür"

"Herkesin ihtimallerinde Galatasaray düşük oranda yüzde alıyor, bu doğal; bir hayli gerideyiz ancak vazgeçmek bizim kabul etmeyeceğimiz bir şey"

Bakan Soylu'dan YKS'ye geç kalan öğrenciler için seferber olan polislere teşekkür

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.