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Spor

Fatih Terim tekrardan sahalarda! Al-Shabab ile ilk idmanına çıktı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden ile sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, yeni takımı ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.

28 Aralık 2024 Cumartesi 17:51 - Güncelleme:
Fatih Terim tekrardan sahalarda! Al-Shabab ile ilk idmanına çıktı
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Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

İLK KEZ BİR ARADA

İstanbul'dan dün uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Terim, bugün takımla ilk kez bir araya geldi.

KULÜPLE TANIŞTI

Transmitter Stadı'nda futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kısa bir konuşma yaptı.

YARDIMCILARIYLA BİR ARADA

Antrenmanda ayrıca Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de yer aldı.

İDMANDA NELER YAŞANDI?

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan maçla sona erdi.

6. SIRADALAR

Bu sezon 13. haftası geride kalan ligde 23 puan toplayan Suudi ekibi, 6. sırada yer alıyor.

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