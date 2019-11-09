23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim: 'Tepkileri dindirmek sizin elinizde'

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray, 6-0'lık Real Madrid hezimetini unutturmaya çalışacak. Teknik direktör Fatih Terim futbolcularla da bir araya gelerek onlara uyarılarda bulundu.

  • Habertürk
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını ayağa kaldırmaya çalışıyor. Avrupa'daki kötü sonuçların lige yansımasını engellemek isteyen deneyimli çalıştırıcı, camia üzerinde oluşan kötü havanın da dağılmasını amaçlıyor.
 
Gaziantep maçı öncesi öğrencilerini uyaran İmparator'un, "Real Madrid maçını unutun. Önümüzde çok önemli maçlar var. Avrupa'da da yolumuza hala devam edebiliriz. Tepkileri dindirmek sizin elinizde" dediği kaydedildi.
undefined
 
İKİ YILDIZA KESİK!
 
Real Madrid maçında farklı yenilginin yanı sıra kötü oyuna çok kızan Fatih Terim, Gaziantep maçında kadrosunda değişikliğe gidecek. Seri'yi ilk 11'inden silen tecrübeli çalıştırıcı, Feghouli'nin yerine de Emre Mor'u oynatmayı planlıyor.

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İmamoğlu'na zor soru: Kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun?

İmamoğlu'na zor soru: Kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun?

Bakan Selçuk: Bunun tekil bir olay gibi görülmesi doğru olmaz

Bakan Selçuk: Bunun tekil bir olay gibi görülmesi doğru olmaz

MSB: Teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine tacizleri sürüyor

MSB: Teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine tacizleri sürüyor

Gıda zehirlenmesini önlemek için ne yapılmalı? 

Gıda zehirlenmesini önlemek için ne yapılmalı? 

Bolu'da kedi ölümlerinin sırrı çözüldü

Bolu'da kedi ölümlerinin sırrı çözüldü

Son 100 yılda hayatımız nasıl değişti?

Son 100 yılda hayatımız nasıl değişti?

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Eli ve yüzüğü köpekbalığının karnından çıktı!

Eli ve yüzüğü köpekbalığının karnından çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Bunu da yaptılar: Bize cesetleri satıyorlar!

Bunu da yaptılar: Bize cesetleri satıyorlar!

26 yıl boyunca topladı, şimdi ise...

26 yıl boyunca topladı, şimdi ise...

Su-57 yıl sonundan önce envantere giriyor

Su-57 yıl sonundan önce envantere giriyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA