19 Ekim 2020 Pazartesi 19:22 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 19:22

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Galatasaray, ocak ayında durumu tersine çevirmeyi planlıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta sahanın yanı sıra forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.

"LEWANDOWSKİ, IBRAHİMOVİC POTANSİYELİ VAR"



Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, "Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız" diyen Terim'in favori Danimarkalısı ise Kopenhag'da oynayan Jonas Wind.

Tecrübeli teknik adama göre 21 yaşındaki golcü futbolcuda, Lewandowski, Ibrahimovic potansiyeli var. Wind'i birçok takımın izlemesi transferi güçlendirse de Terim, yönetimden gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.

67 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın yüksek getirisi olan bu tip oyuncuları kadrosuna katmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.