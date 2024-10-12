Bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve Roma'nın altyapısında görev aldığı dönemde Jose Mourinho ile yakın bir iletişim kuran Tuğberk Tanrıvermiş, Avusturya 2. Lig ekibi Pölten'in başına geçti. 35 yaşındaki çalıştırıcı, Footboom adlı futbol sitesine açıklamalarda bulundu. 'Fatih Terim'in yardımcısı olarak görev yaptın. Roma'da Mourinho ile temasın oldu. Bu efsane antrenörlerden ne öğrendin?' sorusuna Tanrıvermiş şöyle yanıt verdi:

TEK KELİMELERİ YETERLİ OLUYOR

"Jose Mourinho ve Fatih Terim eşsiz kişilikler. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, kimseyi taklit etmek istemiyorum ve ben kendi yolumdayım. Her ikisi de sıradan teknik direktörlerden çok daha fazlası; onları sportif direktörler hatta başkanlar olarak tanımlarım. Normal antrenman seanslarına sık sık müdahale etmezlerdi ve genellikle sadece gözlemci olurlardı. Ancak bir şey fark ettiklerinde, tek bir kelime bile oyuncuları anında oyuna dahil etmek ve adapte etmek için yeterli olurdu."

MOURINHO'NUN NUMARASI VAR

Başarılı teknik adam, "Sizde Mourinho'nun telefon numarası var mı?" sorusuna ise "Evet, Mourinho'nun telefon numarası bende var. İletişim halindeyiz. Mourinho Roma'yı çalıştırırken sık sık benim çalıştırdığım takımı yakından takip ediyordu. Aramızda düzenli bir iletişim vardı" ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Tuğberk Tanrıvermiş kariyeri ile ilgili ise "Profesyonel düzeyde oynamadım. 20 yaşımdan beri antrenörlük yapıyorum" dedi.