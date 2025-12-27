İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Fatih Terim ve Rıza Çalımbay aynı karede! O maçı tribünden izlediler

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim ile Rıza Çalımbay, SMS Grup Sarıyer ve Sipay Bodrum FK arasındaki maçı tribünden izlediler.

Fatih Terim ve Rıza Çalımbay aynı karede! O maçı tribünden izlediler
Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan Sarıyer-Bodrum FK maçını tribünden izledi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sarıyer, evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de yer aldı. Terim, devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi. Öte yandan Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Teknik Direktör Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden takip etti.

