08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:18 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:18

Galatasaray ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 40. hafta maçında hakem Cüneyt Çakır'ın kararları ve Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın reaksiyonları dikkat çekti.

Mücadelenin ilk devresinin son bölümlerinde 5 dakikada iki penaltı kararı verildi.

Siyah-beyazlıların kullandığı köşe vuruşu sırasında Atiba Hutchinson, Ryan Donk ile girdiği mücadelenin ardından yer kaldı.

VAR hakemi Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'ı uyardı ve inceleme sonrasında Beşiktaş penaltı kazandı.

FATİH TERİM'DEN SERT TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Arda Turan, pozisyonu kenarda tabletten izledikten sonra dördüncü hakem Hüseyin Göçek'e yoğun itirazlarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Göçek'e itirazları sonrasında ceketini sinirli bir şekilde çıkardı ve el kol hareketleri yaptı.

Topun başına geçen Ghezzal ise penaltıyı gole çevirdi.

3 DAKİKA SONRA BİR PENALTI DAHA

Sarı-kırmızılılar, bu golden yalnızca 3 dakika sonra penaltı kazandı. Bu kez Falcao, Atiba ile girdiği mücadelenin ardından yer kaldı. Cüneyt Çakır yine penaltı noktasını gösterdi.

SERGEN YALÇIN'DAN İTİRAZ

Kararın ardından Sergen Yalçın uzun süre hakemin kararına tepki gösterdi. Yalçın, VAR incelemesi yapılması yönünde hakeme çağrıda bulunurken karar değişmedi ve Galatasaray, Falcao ile ikinci golü buldu.

HOCAM YAPMA YA!

Sergen Yalçın, penaltı kararlarından önce 27. dakikada da Cüneyt Çakır'ın verdiği faul kararı sonrası isyan etti. Yalçın'ın "Hocam yapma! Bunda ne var ya!" sözleri ekranlardan duyuldu.