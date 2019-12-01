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Fatih Terim yeni hedefini belirledi

Avrupa'da yoluna devam etme şansını artık iyice azaltan Galatasaray'da teknik direktör Terim 'İlk yarının sonuna kadar kalan maçların hepsini kazanmalıyız. İlk hedef Trabzon' dedi.

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Club Brugge karşısında son dakika yediği golle adeta yıkılan ve Şampiyonlar Ligi'nden sonra UEFA şansını da zora sokan sarı-kırmızılar gözünü artık tamamen lige çevirdi.
 
Trabzon deplasmanında alınacak galibiyet, teknik heyetin gözünde altın değerinde. Çünkü zorlu Karadeniz deplasmanında kazanılacak üç puanın hem sıralamada hem de motivasyon olarak takımı yukarı çekeceğini belirten teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla yaptığı maç toplantısında ilk yarıda kalan maçlarda artık kayıp istemediğinin altını çizdi.
 
Bireysel hata olmasın
 
Trabzonspor'un gençleriyle ligin en çok koşan, en çok mücadele eden ekiplerinden biri olduğunu hatırlatan Terim "Son haftalardaki isteğinizi ve hırsınızı daha fazlasıyla sahaya yansıtmalısınız. Ocak ayına kadar hem takımın hem de bireysel performansların önemi çok büyük. Birçok şeyde bu günler belirleyici olacak. Şampiyonluk istiyorsak ilk yarıda kalan beş maçı da kazanmamız gerekir. İlk hedef Trabzonspor maçı. Disiplinli oynarsak galibiyetle döneriz" dedi.
 
(Türkiye)
 

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