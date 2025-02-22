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Spor

Bir puan kaybı daha!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda Al Taawon ile 2-2 berabere kaldı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
Bir puan kaybı daha!
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Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Al Taawon ile 2-2 berabere kaldı.

Suudi Arabistan'ın Bureyde kentinde bulunan Al Taawon Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Al Shabab, 18. dakikada penaltıdan Abderrazak Hamdallah ve 31. dakikada Wesley Hoedt'le golü buldu. Ev sahibi ekip ise Renne Rivas'la 45+2. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk devre Al Shabab'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Al Taawon, ikinci yarıda ise Muteb Al-Mufarrij'in 70. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 33 puanla 6. sırada kaldı. Al Taawon da 28 puanla 8. sırada yer aldı.

Ev sahibi ekipte Andrei Girotto da 45+10. dakikada kırmızı kart gördü.

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