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Spor

Fatih Terim: Zamanla daha iyi olacağız

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Ittihad'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 00:00 - Güncelleme:
Fatih Terim: Zamanla daha iyi olacağız
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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Ittihad'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Teknik direktör Fatih Terim, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için üzüntüsünü dile getirdi.

Terim, Bolu'daki yangından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını aktararak, "Bolu'daki facia hepimizi derinden etkiledi, insan bu gibi anlarda ne diyeceğini bilemiyor. İçinde bulunduğumuz derin çaresizlikten dolayı çok üzgünüm, öfkeliyim, yapabileceğimiz tek şey şu an için bu gibi felaketlerin artık son bulmasını dilemek. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalbim, bu felaketten etkilenen herkesle birlikte. Geride kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Cidde'de El İttihad'a karşı oynamanın zor olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Rakibimizi aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Golü bulduğumuz ana kadar iyi olduğumuzu söyleyemem, golden sonra daha cesur oynadık. Özellikle ikinci yarının ilk bölümünde. Biz oynayan bir takım olmak istiyoruz. Kazanırken de kaybederken de bunu kendi oyunumuzu oynayarak yapmayı amaçlıyoruz. Bugün Shwirekh, Musab ve Carrasco'dan yoksun oynadık. Maç kadromuzu genç takımdan yaptığımız takviyelerle tamamlayabildik. Bu bizim için hiçbir zaman bahane olmayacak, bugün de sahaya 11 kişi çıktık ve tüm oyuncuların en iyisini yapmak adına uğraştığını gördüm, bu benim için mutluluk verici. Nisan ayında buraya tekrar geleceğiz, umarım o zaman daha fazla opsiyonumuzun bulunduğu bir kadroya sahip oluruz. Hem aramıza katılacak olan yeni arkadaşlarımız hem de sakatlıktan dönecek olan arkadaşlarımızla birlikte. Zamanla daha iyi olacağız, iyi oyunumuzun sürelerini artıracağız." ifadelerini kullandı.

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