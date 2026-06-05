Fatih Terim, İtalyan basınından Tuttomercato'ya konuştu. Terim, A Milli Takım ve geleceği ile ilgili sorulara yanıt verdi.

"BEKLENMEDİK DURUM OLURDU"

"Birçok kişi Türkiye'yi Dünya Kupası'nın olası sürprizi olarak görüyor. Siz de aynı fikirde misiniz?"

Fatih Terim: Hem evet hem hayır. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından bir sürpriz olarak görülebileceğini anlıyorum. İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi milli takımların doğal favoriler olarak görüldüğü turnuvada, bizim çeyrek finale ya da ötesine çıkmamız kesinlikle beklenmedik bir durum olurdu. Ancak Türkiye'nin büyük potansiyeli var. Bu turnuvada insanların sürpriz olarak gördüğü şeyi normal bir şeye dönüştürmek istiyoruz.

Önemli olan istikrarı sağlamak. Son 3 Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyoruz. Bu hedef çok önemliydi. Her zaman söylediğim şudur: Her zaman orada olmalıyız, istikrar sağlamalıyız, başarı da gelecektir.

MONTELLA'NIN BAŞARISI

"Vincenzo Montella'nın başarısı sizi şaşırttı mı?"

Fatih Terim: Kesinlike hayır. Vincenzo'ya hem kişiliği hem de tecrübesi ve yeteneği nedeniyle her zaman inandım. Türkiye ile Montella arasında büyük bir uyum oluştu çünkü benim şehrim Adana'da, futbol kariyerime başladığım kulüp olan Adana Demirspor'da çok önemli bir iş başardı. Buralarda kulüp düzeyinde çalışmak çok zordur. Kariyerinin büyük bir bölümünü 30-35 milyon taraftarı olan Galatasaray gibi dev bir kulüpte geçirmiş biri olarak sorumluluğun ne demek olduğunu biliyorum. Ancak milli takımda bütün bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Özellikle Türkiye gibi duygusal yoğunluğu yüksek ülkelerde, işler kötü gittiğinde eleştiriler çok daha sert hale geliyor

HAKAN ÇALHANOĞLU

"Hakan Çalhanoğlu gibi bir liderin olması, teknik direktöre kesinlikle yardımcı olabilir."

Fatih Terim: Hakan'ı çok uzun zamandır tanıyorum. Olağanüstü bir oyuncu ve gerçek bir lider. Milli takımda ilk kez forma giydiğinde birlikteydik ve bugün ülkesinin formasıyla 100 maçı geride bıraktı. Yıllar içinde sürekli gelişmeye devam etti. Artık sadece mükemmel bir futbolcu değil, takımı yönlendirebilen ve büyük sorumluluklar üstlenebilen bir referans noktası. Hem Inter hem de milli takımımız için bir ikon.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ

"Gençlerden bahsetmişken Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi iki olağanüstü yetenek hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Fatih Terim: Türkiye'nin Dünya Kupası'nın en umut vaat eden takımlarından biri olarak görülmesinin sebebi onlar. Kenan, Juventus'ta 10 numarayı giyiyor ve Juventus'un geleceğini üzerine kuracağı oyuncu. Arda ise üç sezondur Real Madrid'de. Onun adına mutluyum. Real Madrid'de oynamak zaten gurur verici bir şey ama kendini kanıtlayabilmek daha büyük bir başarı. Arda, bunu başarıyor. İkisi de olağanüstü yetenekler, gelecekte Ballon d'Or'u kazanabilir ve ülkeleri için büyük işler başarabilirler.

GELECEĞİ, İTALYA MİLLİ TAKIMI

"Adınız Serie A ve İtalyan futboluyla anılıyor: Sizce İtalya neden artık Dünya Kupası'na katılamıyor?"

Fatih Terim: Bunu kabullenmek kolay değil çünkü İtalya'yı her turnuvada görmek isterdim. Ancak futbolda maçları kazanmak için isimler, tarih ve gelenek yeterli değildir. İtalya'nın hala büyük bir futbol kültürü var: Taktik, defans disiplini ve oyuncu gelişimi ortadan kalkmadı. 90'lı yıllar ile 2000'lerin başı arasında dünyanın en iyi ligiydiniz ancak futbol değişiyor ve en hızlı uyum sağlayanlar avantajlı oluyor. Çok güçlü bir bir futbol DNA'sına sahip olduğunu için Dünya Kupası'na geri döneceğinizden eminim ancak bunu Serie A'da geçmişe değil, geleceğe cesaretle bakıldığında başaracaksınız.