UEFA Konferans Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yarı final eşleşmesinde Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Fatih Terim de eski öğrencisi Arda Turan'a destek oldu.

Mücadele için İngiltere'de bulunan Fatih Terim, Arda Turan'dan övgüyle bahsetti. Yayıncı kuruluş TRT Spor'a konuşan Terim, "Arda'ya destek olmak için geldik. Kısıtlı şartlara rağmen Shakhtar Donetsk'te çok iyi işler yapıyor. Ligde şampiyonluğa gidiyor. Konferans Ligi'nde ise yarı finalde. Özellikle kendi oyununu içeride ve dışarıda hiç vazgeçmeden uygulaması, kendisine ait oyun felsefesini ortaya koyması çok önemli. Çok daha başarılı olacaktır. Belki ilerideki başarılarından sonra bugünkü başarısı çok sıradan kalabilir. Türkiye iyi bir antrenör kazandı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.