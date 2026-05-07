7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
  • Fatih Terim'den Arda Turan'a övgü dolu sözler! ''Türkiye iyi bir antrenör kazandı''
UEFA Konferans Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki Shakthar Donetsk, yarı final rövanş karşılaşmasında Crystal Palace'a konuk olacak. Bu önemli mücadele öncesinde teknik direktör Fatih Terim, Arda Turan hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

7 Mayıs 2026 Perşembe 20:39
Mücadele için İngiltere'de bulunan Fatih Terim, Arda Turan'dan övgüyle bahsetti. Yayıncı kuruluş TRT Spor'a konuşan Terim, "Arda'ya destek olmak için geldik. Kısıtlı şartlara rağmen Shakhtar Donetsk'te çok iyi işler yapıyor. Ligde şampiyonluğa gidiyor. Konferans Ligi'nde ise yarı finalde. Özellikle kendi oyununu içeride ve dışarıda hiç vazgeçmeden uygulaması, kendisine ait oyun felsefesini ortaya koyması çok önemli. Çok daha başarılı olacaktır. Belki ilerideki başarılarından sonra bugünkü başarısı çok sıradan kalabilir. Türkiye iyi bir antrenör kazandı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

