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Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı sözleri! 'Dimdik ayaktayız'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GS TV'ye konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GS TV'ye gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Terim, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Mehmetçiklere destek mesajı verdi.

"İSTANBULSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI"

Sarı-kırmızılı takımla ilgili konuşan Fatih Terim "Milli takımlarına giden arkadaşlarımızın haricinde diğer arkadaşlarla çalışmalarımız devam ediyor. Cumartesi günü İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Diğer arkadaşlarımız hafta başı itibariyle çeşitli günlerde aramıza katılacak. Bazıları maça bir gün veya iki gün kala gelebiliyor. Ancak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

A MİLLİ TAKIM'A TERİM'DEN MESAJ

A Mİlli Takım'ın Arnavutluk maçıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Terim, "Kalbimiz bugün millilerimizle. Bugün Milli Takım maçı var. Hepimiz onlardan iyi sonuç bekliyoruz, ki her zaman da iyi sonuçlar alıyorlar. Onlara güveniyoruz. Dileğimiz iyi bir netice olması. Buradan hocalarımıza ve oyuncularımıza başarılar diliyoruz. Allah muvaffak etsin." diye konuştu.

"ÜLKEMİZ DİMDİK AYAKTA"

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak da konuşan Fatih Terim, "Esas güncel konumuz, Barış Harekatımız. Barış Harekatımızın ülkemiz adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin görevini sağ salim bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz tarih boyunca bunlarla uğraştı ama dimdik ayaktayız. Allah nasip ederse, var olmaya ve dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. Hayırlısıyla, istediğimiz şekilde bitmesini temenni ediyorum, en büyük dileğim bu." diyerek sözlerini noktaladı.

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