Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

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Fatih Terim'den Belhanda açıklaması: Maskesi hazır, derbide oynamak istiyor

Sakatlık sürecini atlatan Belhanda, maskeyle Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek durumda.

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinden önce Younes Belhanda müjdesi geldi! Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta sakatlanan ve yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Belhanda, beklenenden çok daha kısa sürede sahalara döndü. Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana katılan Belhanda, kendisi için hazırlanan özel maskeyle takımla çalışmalara katıldı.

Fatih Terim ile yaptığı özel görüşmede kendisini iyi hissettiğini ve Fenerbahçe derbisinde takımla beraber olmak istediğini dile getiren Belhanda'ya sağlık kurulundan da onay çıktı.

Belhanda'nın son durumu hakkında bilgilere veren Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Belhanda'nın Fenerbahçe derbisinde maskeyle oynamasında herhangi bir sakınca olmadığını dile getirdi. Belhanda'nın Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediğini ifade eden İnce, "Belhanda, Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyor. Topla yapılan çalışmalarda maske takacak. Cerrahlardan aldığımız bilgiye göre maske ile oynamasında sakınca yok" şeklinde konuştu.

Belhanda'nın durumu hakkında konuşan Fatih Terim ise, "Belhanda bizim için çok önemli bir futbolcu ve eksikliğini elbette hissediyoruz. Belhanda, her dönem fedakarlık yaparak bizimle oldu. Fenerbahçe derbisinde de maskeyle oynamak istiyorsa oynatırım" dedi.

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