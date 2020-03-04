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Spor

Fatih Terim'den Belhanda sürprizi

Kadıköy'deki derbiye sürpriz şekilde 11'de başlayan, Gençlerbirliği maçında ise cezası nedeniyle forma giyemeyen Belhanda, Sivas deplasmanında yine 11'e hazırlanıyor. Fatih Terim, Seri, Ömer Bayram ve Younes Belhanda'lı orta saha kurgusu düşünüyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 09:21

Devre arasında yeni 10 numarasını Emre Akbaba olarak belirleyen Fatih Terim, 4-2-3-1 sistemine döndü. Galatasaray bu dizilişle çıktığı Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatya maçlarından galip ayrılırken, ilk 11'de oynayan Emre, 2 gol atıp 2 penaltı kazandırdı. Ancak iyileşen Onyekuru'nun takıma dönüşüyle planlar değişti, Emre formayı kaptırdı. Onyekuru'nun hızından yararlanmak isteyen Terim, 4-2-3-1 sisteminden 4-3-3'e geçiş yaptı ve Emre'ye yer kalmadı. Teknik heyette orta sahadaki üçlüde Seri ve Ömer Bayram'ın yanında Emre Akbaba'nın oynaması halinde takımın defansif zafiyet yaşayacağı görüşü hakim.

BELHANDA SİVAS'TA 11'E DÖNÜYOR

Bu yüzden Kadıköy'de Belhanda, Gençlerbirliği maçında Taylan görev yaptı. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni 3'er gol atarak mağlup eden G.Saray'da Onyekuru hücumda fark yaratıp Emre'yi de aratmadı. Kritik Sivas deplasmanında Onyekuru ilk 11'de olacak ve Emre Akbaba yedek soyunacak. Cezası biten Belhanda'nın Taylan'dan formayı geri alması bekleniyor.

Onyekuru, Yeni Malatya, F.Bahçe ve G.Birliği maçlarına ilk 11'de başlarken, derbide de 1 gol attı. Nijeryalı oyuncunun %81'lik pas isabet oranı da bulunuyor.

(Sabah)

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