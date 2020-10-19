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Spor

Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli için flaş karar

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli'yi Alanyaspor karşılaşmasında yedek oturttu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:14 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 19:14
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli'i Alanyaspor maçı ilk 11'ine almadı. Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde oldu: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

Yedeklerde ise şu oyuncular var: Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem, Ömer, Emre Taşdemir, Arda, Feghouli, Diagne

BELHANDA VE FEGHOULİ FIFA'YA BAŞVURMUŞTU

Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi kabul etmemiş, sarı kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı. Belhanda ve Feghouli ise konuyla ilgili FIFA'ya başvurmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu iki oyuncu için sert ifadeler kullanmıştı.

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