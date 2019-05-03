Fatih Terim'den Belhanda'ya derbi emri: Kilidi sen açacaksın

Bütün oyuncularıyla tek tek ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'a boş alan bırakmamalarını, topun kontrolünün kendilerinde olması gerektiğini ve her şeyden önce sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini üstüne basa basa anlatıyor. Derbilerde fark oluşturacak oyuncuya her zaman ihtiyaç olduğunun söyleyen Terim, Feghouli ve Onyekuru'nun formundan memnun olsa da Belhanda'ya ayrı bir parantez açmış durumda. Ligdeki Yeni Malatya maçından bu yana problemleri artan yıldız isimle özel görüşme yapan Terim, Faslı yıldızın üzerine titriyor.

Muslera'dan geçit yok

"Derbide kilidi açacak isim sen olacaksın" diyerek motive ettiği Belhanda'ya güvendiğini belirten Terim Faslı oyuncudan bol bol kaleye şut çekmesini istedi.

Dünkü çalışmada hırsıyla göze batan Belhanda, klas vuruşla güzel bir gole imza atarken, Terim'e kendisine olan güvenini boşa çıkarmayacağının sözünü verdi. Tecrübeli teknik adamın en büyük güvencelerinden bir diğeri ise Fernando Muslera... Taffarel yönetiminde özel idmanlarla derbiye hazırlanan Muslera, hem Brezilyalı hocasını hem de diğer kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'ı kendisine bir defa daha hayran bıraktı. Çalışmalarda topun kaleye girmesine geçit vermeyen Uruguaylı "Ben bu maçta gol yemem" sinyalini verdi. Terim, Muslera'nın yanına giderek yıldız kaleciyi tebrik etti.

(Türkiye)