Fatih Terim'den Belhanda'ya üstü kapalı mesaj

13 Eylül 2020 Pazar 00:47 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 00:47

Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı Belhanda'nın ayrılığının bir opsiyon olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Belhanda hakkında da konuşan Terim, "Bugün herkesin performansından memnunum ama Belhanda çok iyi oynayanlardan biri. 5 Ekim'e kadar ne olur ne biter bilmiyoruz ama ne olursa olsun her oyuncu bizim için kıymetli ve değerli. Biz giderken de güzel ayrılıyoruz. Benim için ve Galatasaray için kendi oyuncusu her zaman daha kıymetlidir. Her şey olabilir hele hele ekonominin bu denli sıkıştığı nokta" şeklinde konuştu.