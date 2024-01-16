Fatih Terim'den bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızını istiyor

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, takımı ligde şampiyon yapmak için hazırlanıyor. Tecrübeli hoca, bu hedef doğrultusunda yönetim ile birlikte transfer çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli çalıştırıcı, Yunan ekibine Süper Lig'den iki ismi önerdi.

FATİH TERİM MEMLEKETİNDEN TRANSFER YAPIYOR

Tecrübeli hoca, hücum ve kaleci hattına transfer yapılmasını istiyor. Fatih Terim, memleketinin takımı Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir ve forveti Yusuf Sarı'yı transfer listesine ekledi. Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın iyi bir teklif gelirse ayrılacağını açıklamışken, Ertaç Özbir'in durumu sorgulanıyor.

YUNANİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, Yunanistan ekibinin başında 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik aldı. Panathinaikos, 41 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Star Gazetesi