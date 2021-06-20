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Spor

Fatih Terim'den Burak Elmas'a cevap: Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yarın Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımın başında olacağı ile ilgili sosyal medyasından yaptığı paylaşıma teknik direktör Fatih Terim de alıntılayarak cevap verdi.

DHA20 Haziran 2021 Pazar 20:21 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 20:21
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Fatih Terim, başkan Elmas'ın, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında" paylaşımına, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" cevabını verdi.

FATİH TERİM: HER ZAMANKİ HEYECANLA, İLK GÜNKÜ GİBİ

Sarı kırmızılı takımın 38'nci başkanı seçilen Burak Elmas'ın, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşımı, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var" paylaşımına teknik direktör Fatih Terim de, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" şeklinde cevap verdi.

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