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Spor

Fatih Terim'den camiaya mesaj: Siz konuşun!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen ilk maçta rakibine 2-0 kaybettiği için kupadan elendi. Maçın ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

12.02.2020  23:06 - Güncelleme: 12.02.2020  23:06

Terim'in açıklamaları şu şekilde;

Oyuncularım ve biz çok istedik. Son zamanlarda tansiyonu bu kadar yüksek bir maç oynamamıştık. Daha doğrusu böyle oynayamamıştık. Alanyaspor’u tebrik ederim, yolları açık olsun. Devre arasında oyuncularımdan sahaya karakter koymalarını istemiştim. O karakteri koydular. Son zamanlardaki en iyi mücadele ve oyun.

Kenar ortalarımızda sıkıntı başlayınca değişikliğe gittik ve bu da doğru oldu. Orda da, ondan önce de Alanya takımını yenmek bir tarafa, 3 gol atıp, birçok gol kaçırıp, sayılan sayılmayan goller ve oyunu oraya yığmak ve baskı altında tutmak çok önemli bir şey. Oyuncularımı ilk defa bir şey kaybetmelerine rağmen koydukları karakterden ötürü tebrik ediyorum. Bunun dışında pek bir şey söylemeyeceğim. Bu konuda camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem ikinci maçta… Camiamdan bekliyorum bazı şeyler.

Bu taraftarsız olmaz. Oyuncu, taraftar, teknik heyet, herkes bir olursa olur. Bugün taraftar ve oyuncular her şeyde birleşti. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı.

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